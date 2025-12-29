СБУ проводить обшуки у керівника Закарпатського ТЦК та СП

Фото: соцмережі

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Інформацію підтвердили джерела, близькі до правоохоронних органів.

Обшуки проводяться у межах розслідування можливих зловживань у діяльності очільника ТЦК. Додаткові деталі наразі не розголошуються.

Як відомо, за даними журналіста Віталія Глаголи, 12 грудня Андрієві Савчуку оголосили неповну службову відповідність. Підставою для такого рішення стали корупційна складова та численні скарги на роботу Закарпатського ТЦК.

Довідка: Савчук був призначений начальником Закарпатського обласного ТЦК та СП у жовтні 2023 року наказом тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Раніше, у 2021 році, він мав досвід служби в американській армії (півтора року) та працював заступником керівника навчань з оцінювання ЗСУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

За даними джерел ЗМІ, у межах цієї справи підозри вже оголошено кільком народним депутатам від фракції "Слуга народу". Йдеться, зокрема, про Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко та Юрія Кісєля. Хоча в окремих повідомленнях фігурують три прізвища.

Раніше повідомляли, в офісі народного депутата Юрія Кісєля, який прослуховувало НАБУ, члени партії "Слуги народу" отримували конверти з грошима. Завдяки прослушці було зафіксовано конфіденційні контакти Кісєля з численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.