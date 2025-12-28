15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
28 грудня 2025, 12:10

У кожному селі можуть з’явитися ТЦК: зареєстровано відповідний законопроєкт

28 грудня 2025, 12:10
Фото: ілюстративне
Законопроєкт передбачає створення територіальних центрів комплектування у селах для ефективнішої мобілізації населення

Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Уряд планує розширити мережу ТЦК і на сільські території. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді. Його мета – підвищити ефективність мобілізаційної роботи серед населення та забезпечити оперативну взаємодію з громадянами на місцях.

За даними законопроєкту, нові ТЦК будуть створюватися у населених пунктах з невеликим числом мешканців. Це дозволить державі більш системно підходити до планування ресурсів та залучення громадян до військових та оборонних потреб.

Законопроєкт передбачає ТЦК у селах

У пояснювальній записці зазначається, що розширення мережі центрів комплектування сприятиме своєчасному оновленню облікових даних, організації навчань та інформуванню громадян про мобілізаційні заходи.

Впровадження ТЦК у селах також передбачає створення умов для зручного доступу мешканців до державних послуг, пов’язаних із мобілізацією та військовим обліком. Законопроєкт зараз проходить процедуру розгляду в парламенті.

Раніше повідомлялося, Хорольський районний суд Полтавської області засудив військовозобов'язаного до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації, хоча чоловік не з'явився до ТЦК через трьох малолітніх дітей вдома.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
