Фото: ілюстративне

Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Уряд планує розширити мережу ТЦК і на сільські території. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді. Його мета – підвищити ефективність мобілізаційної роботи серед населення та забезпечити оперативну взаємодію з громадянами на місцях.

За даними законопроєкту, нові ТЦК будуть створюватися у населених пунктах з невеликим числом мешканців. Це дозволить державі більш системно підходити до планування ресурсів та залучення громадян до військових та оборонних потреб.

Законопроєкт передбачає ТЦК у селах

У пояснювальній записці зазначається, що розширення мережі центрів комплектування сприятиме своєчасному оновленню облікових даних, організації навчань та інформуванню громадян про мобілізаційні заходи.

Впровадження ТЦК у селах також передбачає створення умов для зручного доступу мешканців до державних послуг, пов’язаних із мобілізацією та військовим обліком. Законопроєкт зараз проходить процедуру розгляду в парламенті.

Раніше повідомлялося, Хорольський районний суд Полтавської області засудив військовозобов'язаного до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації, хоча чоловік не з'явився до ТЦК через трьох малолітніх дітей вдома.