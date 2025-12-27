На Одещині в ТЦК помер чоловік

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Білгород-Дністровському районному ТЦК внаслідок серцевого нападу помер чоловік. Його доставили для уточнення облікових даних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеського обласного ТЦК та СП.

Зазначається, що 25 грудня чоловіка доставили до Білгород-Дністровського РТЦК та СП спільною групою оповіщення для уточнення облікових даних.

"Перебуваючи на території центру, чоловік раптово втратив свідомість. Військовослужбовці негайно розпочали надання домедичної допомоги та викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Попри зусилля медиків, які прибули за лічені хвилини та провели комплекс реанімаційних заходів, ними було констатовано смерть громадянина", – йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням.

Нагадаємо, на Одещині чоловік напав на військового ТЦК та вдарив ножем в груди. Суд призначив йому п'ять років ув'язнення, але замінив це покарання трьома роками іспитового строку.