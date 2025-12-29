СБУ проводит обыски у руководителя Закарпатского ТЦК и СП

Фото: соцсети

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Информацию подтвердили источники, близкие к правоохранительным органам.

Обыски проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений в деятельности руководителя ТЦК. Дополнительные детали пока не разглашаются.

Как известно, по данным журналиста Виталия Глаголы, 12 декабря Андрею Савчуку объявили неполное служебное соответствие. Основанием такого решения стали коррупционная составляющая и многочисленные жалобы на работу Закарпатского ТЦК.

Справка: Савчук был назначен начальником Закарпатского областного ТЦК и СП в октябре 2023 приказом тогдашнего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ранее, в 2021 году, у него был опыт службы в американской армии (полтора года) и работал заместителем руководителя учений по оценке ВСУ.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

По данным источников СМИ, в рамках этого дела подозрения уже объявлены нескольким народным депутатам от фракции "Слуга народа". Речь идет, в частности, о Евгении Пивоварове, Игоре Негулевском, Ольге Савченко и Юрии Киселе. Хотя в отдельных сообщениях фигурируют три фамилии.

Ранее сообщалось, что в офисе народного депутата Юрия Киселя, который прослушивало НАБУ, члены партии "Слуги народа" получали конверты с деньгами. Благодаря прослушке были зафиксированы конфиденциальные контакты Киселя с многочисленными чиновниками, чувствительными для Банковой.