Антикорупційні органи заявили про результати масштабного розслідування, яке стосується роботи парламенту та можливих зловживань під час ухвалення рішень

передає RegioNews.

НАБУ та САП за підсумками операції під прикриттям заявили про викриття організованої злочинної групи, до якої, за версією слідства, входили чинні народні депутати України. Правоохоронці вважають, що учасники цієї схеми на регулярній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Слідчі дії проводилися в межах досудового розслідування, яке триває вже тривалий час.

У рамках провадження детективи здійснювали обшуки в приміщеннях, пов’язаних із діяльністю Транспортного комітету парламенту. Під час слідчих дій виникли організаційні труднощі, зокрема через перевірки з боку Управління державної охорони, однак згодом співробітники НАБУ отримали доступ до будівлі комітетів. Офіційні органи не розкривають усіх деталей, посилаючись на таємницю слідства.

За даними джерел "Української правди" та ZN.UA, у межах цієї справи підозри вже оголошено кільком народним депутатам від фракції "Слуга народу". Йдеться, зокрема, про Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко та Юрія Кісєля, хоча в окремих повідомленнях фігурують три прізвища. Підозри стосуються статті 368 Кримінального кодексу України, а також не виключається застосування статей щодо участі у злочинній організації та надання неправомірної вигоди.

Окремо з’явилася інформація про можливу причетність інших парламентарів, зокрема Юрія "Юзіка" Корявченкова та Костянтина Бондарєва, однак ці дані офіційно не підтверджені. Також перевіряється інформація щодо ролі Миколи Тищенка, який, за неофіційними версіями, міг фігурувати в матеріалах слідства в іншому статусі. У правоохоронних органах наголошують, що остаточні висновки будуть зроблені після завершення слідчих дій і рішень суду.

Раніше повідомляли, в офісі народного депутата Юрія Кісєля, який прослуховувало НАБУ, члени партії "Слуги народу" отримували конверти з грошима. Завдяки прослушці було зафіксовано конфіденційні контакти Кісєля з численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.