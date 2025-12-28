15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
14:34  27 грудня
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
12:16  27 грудня
На Одещині в ТЦК помер чоловік
UA | RU
UA | RU
28 грудня 2025, 09:43

Підозри у справі НАБУ і САП уже отримали кілька нардепів від "Слуги народу"

28 грудня 2025, 09:43
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Антикорупційні органи заявили про результати масштабного розслідування, яке стосується роботи парламенту та можливих зловживань під час ухвалення рішень

Про це пише Українська правда, передає RegioNews.

НАБУ та САП за підсумками операції під прикриттям заявили про викриття організованої злочинної групи, до якої, за версією слідства, входили чинні народні депутати України. Правоохоронці вважають, що учасники цієї схеми на регулярній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді. Слідчі дії проводилися в межах досудового розслідування, яке триває вже тривалий час.

У рамках провадження детективи здійснювали обшуки в приміщеннях, пов’язаних із діяльністю Транспортного комітету парламенту. Під час слідчих дій виникли організаційні труднощі, зокрема через перевірки з боку Управління державної охорони, однак згодом співробітники НАБУ отримали доступ до будівлі комітетів. Офіційні органи не розкривають усіх деталей, посилаючись на таємницю слідства.

За даними джерел "Української правди" та ZN.UA, у межах цієї справи підозри вже оголошено кільком народним депутатам від фракції "Слуга народу". Йдеться, зокрема, про Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко та Юрія Кісєля, хоча в окремих повідомленнях фігурують три прізвища. Підозри стосуються статті 368 Кримінального кодексу України, а також не виключається застосування статей щодо участі у злочинній організації та надання неправомірної вигоди.

Окремо з’явилася інформація про можливу причетність інших парламентарів, зокрема Юрія "Юзіка" Корявченкова та Костянтина Бондарєва, однак ці дані офіційно не підтверджені. Також перевіряється інформація щодо ролі Миколи Тищенка, який, за неофіційними версіями, міг фігурувати в матеріалах слідства в іншому статусі. У правоохоронних органах наголошують, що остаточні висновки будуть зроблені після завершення слідчих дій і рішень суду.

Нагадаємо, співробітники Управління державної охорони чинять спротив детективам НАБУ під час проведення слідчих дій у парламенті, обмежуючи їм доступ зі сторони Європейської площі.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

Раніше повідомляли, в офісі народного депутата Юрія Кісєля, який прослуховувало НАБУ, члени партії "Слуги народу" отримували конверти з грошима. Завдяки прослушці було зафіксовано конфіденційні контакти Кісєля з численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обшуки хабар НАБУ підозра САП Слуга народа Микола Тищенко
Співробітники держохорони заважають працювати детективам НАБУ в Раді
27 грудня 2025, 14:05
В Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати
27 грудня 2025, 12:46
НАБУ розслідує фінансові махінації Ігоря Коломойського в "Укрнафті" на 13,8 млрд грн
26 грудня 2025, 19:25
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
На Чернігівщині внаслідок обстрілів поранено 77-річну жінку
28 грудня 2025, 13:00
У Києві співробітники ТЦК під час перевірки документів застосували газовий балончик і електрошокер
28 грудня 2025, 12:50
У кожному селі можуть з’явитися ТЦК: зареєстровано відповідний законопроєкт
28 грудня 2025, 12:10
Заступниця голови ОП Ірина Мудра задекларувала 250 тис дол заощаджень у Тель-Авіві
28 грудня 2025, 11:55
Встиг просочиться закордон: НАБУ взялося за "важковаговика" української політики Юрія "Юзіка" Корявченкова
28 грудня 2025, 11:30
Трагедія у Броварах: через генератор у підвалі загинула людина, ще одна у лікарні
28 грудня 2025, 11:00
Київ понад добу залишався без світла після масованої ракетно-дронової атаки
28 грудня 2025, 10:45
Вночі ворог атакував Нікополь та Синельниківщину: 5 безпілотників збили над Дніпропетровщиною
28 грудня 2025, 10:26
Внаслідок удару по житлових будинках на Харківщині постраждали троє людей
28 грудня 2025, 10:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Всі блоги »