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25 липня 2025, 19:24

$8000 за перетин кордону: на Закарпатті викрили схему переправлення чоловіків за гроші

25 липня 2025, 19:24
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Фото: поліція Закарпатської області
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Правоохоронці Закарпаття затримали чоловіка, який намагався організувати незаконне переправлення через державний кордон двох чоловіків призовного віку

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

За версією слідства, 43-річний мешканець села Новоселиця Берегівського району запропонував співробітнику Державної прикордонної служби хабар у розмірі 8000 доларів. У такий спосіб він прагнув забезпечити безперешкодний виїзд двох своїх "клієнтів" до Румунії через офіційний пункт пропуску.

Встановлено, що зловмисник попередньо домовився з чоловіками з Івано-Франківщини та Закарпаття про переправлення за кордон за грошову винагороду. Під час контрольованої операції правоохоронці затримали чоловіка одразу після передачі першої частини хабара - 1000 доларів. Решту суми він збирався передати після завершення оборудки.

Під час обшуку вилучили гроші та мікроавтобус
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Правоохоронці затримали чоловіка після передачі хабаря

Під час обшуку місця передачі неправомірної вигоди було вилучено 8400 євро, 2000 доларів США, а також автомобіль Mercedes Sprinter, який, ймовірно, використовувався для перевезення. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі повідомили чоловікові про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ), а також у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 ККУ). Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, на Черкащині жінка продавала чоловіку "релігійність" для ухилення від мобілізації.

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