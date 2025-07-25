На Прикарпатті чоловік підпалив помешкання своєї родички
24 липня близько 17:30 у одному з населених пунктів Коломийського району сталася пожежа в помешканні місцевої жительки, яку спричинив підпал
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, правоохоронці та експерти-криміналісти. Пожежу швидко ліквідували рятувальники Управління ДСНС.
Правоохоронці ретельно проаналізували зібрані докази та встановили особу підозрюваного. Ним виявився 39-річний мешканець Коломийської територіальної громади, який раніше вже притягувався до відповідальності за інші злочини.
Затримання чоловіка відбулося відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне пошкодження майна шляхом підпалу.
Раніше повідомлялося, на Полтавщині затримали диверсантів, які підпалювали будинки родичів військових.