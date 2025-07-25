Фото: поліція Івано-Франківської області

24 липня близько 17:30 у одному з населених пунктів Коломийського району сталася пожежа в помешканні місцевої жительки, яку спричинив підпал

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, правоохоронці та експерти-криміналісти. Пожежу швидко ліквідували рятувальники Управління ДСНС.

Правоохоронці ретельно проаналізували зібрані докази та встановили особу підозрюваного. Ним виявився 39-річний мешканець Коломийської територіальної громади, який раніше вже притягувався до відповідальності за інші злочини.

Фото: поліція Івано-Франківської області

Фото: поліція Івано-Франківської області

Фото: поліція Івано-Франківської області

Затримання чоловіка відбулося відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне пошкодження майна шляхом підпалу.

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