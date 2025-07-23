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На Черкащині викрили жінку, яка обіцяла чоловіку вплинути на ТЦК. За це вона вимагала тисячі доларів

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Черкаській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки м. Сміла за фактами сприяння у незаконному переправленню осіб через державний кордон України. 33-річна жінка обіцяла військовозобов’язаному чоловіку "допомогу" за грошову винагороду.

Жінка обіцяла чоловіку документи, які свідчать про нібито приналежність до релігійної організації, а також дозвільні документи територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які нададуть йому право виїхати за кордон.

Зловмисниця обіцяла вплинути на впливову особу ТЦК для видачі чоловіку військового квитка. Цю "послугу" вона оцінила в 5 тисяч доларів. Слідчі вже обрали зловмисниці запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 000 гривень.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили ділків, які продавали фейкові повістки. За таку "послугу" вони брали з кожного клієнта 1,6 тисячі доларів. З цією підробкою чоловіки могли відтермінувати мобілізацію.