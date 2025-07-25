Фото: полиция Закарпатской области

Правоохранители Закарпатья задержали мужчину, который пытался организовать незаконную переправку через государственную границу двух мужчин призывного возраста

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

По версии следствия, 43-летний житель села Новоселица Береговского района предложил сотруднику Государственной пограничной службы взятку в размере 8000 долларов. Таким образом он стремился обеспечить беспрепятственный выезд двух своих "клиентов" в Румынию через официальный пункт пропуска.

Установлено, что злоумышленник предварительно договорился с мужчинами из Ивано-Франковской области и Закарпатья о переправке за границу за денежное вознаграждение. Во время контролируемой операции правоохранители задержали мужчину сразу после передачи первой части взятки - 1000 долларов. Остальную сумму он собирался передать после завершения сделки.

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Правоохранители задержали мужчину после передачи взятки

Во время обыска места передачи неправомерной выгоды было изъято 8400 евро, 2000 долларов США, а также автомобиль Mercedes Sprinter, который, вероятно, использовался для перевозки. Задержанного поместили в изолятор временного содержания согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УКУ), а также в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УКУ). Досудебное расследование продолжается.

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