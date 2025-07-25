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25 июля 2025, 19:24

$8000 за пересечение границы: на Закарпатье разоблачили схему переправки мужчин за деньги

25 июля 2025, 19:24
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Фото: полиция Закарпатской области
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Правоохранители Закарпатья задержали мужчину, который пытался организовать незаконную переправку через государственную границу двух мужчин призывного возраста

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

По версии следствия, 43-летний житель села Новоселица Береговского района предложил сотруднику Государственной пограничной службы взятку в размере 8000 долларов. Таким образом он стремился обеспечить беспрепятственный выезд двух своих "клиентов" в Румынию через официальный пункт пропуска.

Установлено, что злоумышленник предварительно договорился с мужчинами из Ивано-Франковской области и Закарпатья о переправке за границу за денежное вознаграждение. Во время контролируемой операции правоохранители задержали мужчину сразу после передачи первой части взятки - 1000 долларов. Остальную сумму он собирался передать после завершения сделки.

Во время обыска изъяли деньги и микроавтобус
Возбуждены уголовные производства по двум статьям УК Украины
Правоохранители задержали мужчину после передачи взятки

Во время обыска места передачи неправомерной выгоды было изъято 8400 евро, 2000 долларов США, а также автомобиль Mercedes Sprinter, который, вероятно, использовался для перевозки. Задержанного поместили в изолятор временного содержания согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УКУ), а также в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УКУ). Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Черкасской женщина продавала мужчине "религиозность" для уклонения от мобилизации.

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