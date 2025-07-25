Зливав позиції армії та продавав гранати: прикордонника з Сумщини засудили до 5 років

фото: ДБР

Глухівський міськрайонний суд Сумської області визнав винним прикордонника, який передавав стороннім особам інформацію про розташування українських військових підрозділів та займався незаконним збутом боєприпасів

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідство встановило, що військовослужбовець надавав замовникам маршрути патрулювання прикордонників, позиції ЗСУ, "безпечні" шляхи перетину кордону та навіть радив використовувати дрони для розвідки. У разі нештатних ситуацій він забезпечував клієнтів паролями для ідентифікації перед військовими.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання 40 тисяч гривень за передачу координат прикордонних нарядів та не контрольованих ділянок кордону.

Крім того, він продав місцевому мешканцю 480 набоїв і три гранати типу Ф-1 за 20 тисяч гривень.

У травні 2025 року обвинувальний акт було скеровано до суду.

Прикордонника засуджено до 5 років позбавлення волі за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про розташування ЗСУ),

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами),

ч. 1 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди).

Нагадаємо, Служба безпеки зірвала масштабну спробу здійснення терористичних атак, які готували російські спецслужби. Викрито 7 агентів, серед яких 14-річні підлітки.