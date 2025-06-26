На Закарпатье женщина сгорела заживо во время сжигания сухостоя
Трагический случай произошел в понедельник, 23 июня, в селе Дунковица Береговского района. В результате пожара погибла пенсионерка
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области, информирует RegioNews.
Оказалось, что 65-летняя жительница Мукачево вместе с мужем наводили порядок на земельном участке знакомых. Супруги решили сжечь собранный мусор. Пока мужчина отошел за водой, пламя внезапно распространилось. Женщина очутилась в эпицентре пожара. К сожалению, спастись она не смогла. Пожарные потушили возгорание.
"Окончательную причину гибели женщины устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Житомире во время пожара сухостоя погиб мужчина.
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