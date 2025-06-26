На Закарпатье женщина сгорела заживо во время сжигания сухостоя

фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Трагический случай произошел в понедельник, 23 июня, в селе Дунковица Береговского района. В результате пожара погибла пенсионерка

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области, информирует RegioNews.

Оказалось, что 65-летняя жительница Мукачево вместе с мужем наводили порядок на земельном участке знакомых. Супруги решили сжечь собранный мусор. Пока мужчина отошел за водой, пламя внезапно распространилось. Женщина очутилась в эпицентре пожара. К сожалению, спастись она не смогла. Пожарные потушили возгорание.

"Окончательную причину гибели женщины устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.