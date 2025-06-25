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25 червня 2025, 00:05

На Закарпатті обвалився транспортний міст: низка сіл залишилася без сполучення

25 червня 2025, 00:05
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фото: Нацполіція
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Сьогодні вдень у Мукачівському районі обвалився міст. Наразі вісім населених пунктів залишилися без автомобільного сполучення

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.

Попередньо, міст обвалився, коли на ньому нікого не було. На щастя, люди не постраждали.

Обвал стався на автошляху державного значення Нижні Ворота – Ужок, між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво.

Наразі селище Жденієво, села Збини, Щербовець, Пашковиця, Буковець, Перехресний, Чечірний та Розтока залишаються без автомобільного сполучення.

"Спільно з представниками органів влади поліція опрацьовує варіанти організації об'їзду та відновлення транспортного сполучення", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з мосту Патона в Києві сиплеться каміння у воду.

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