На Закарпатті обвалився транспортний міст: низка сіл залишилася без сполучення
Сьогодні вдень у Мукачівському районі обвалився міст. Наразі вісім населених пунктів залишилися без автомобільного сполучення
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.
Попередньо, міст обвалився, коли на ньому нікого не було. На щастя, люди не постраждали.
Обвал стався на автошляху державного значення Нижні Ворота – Ужок, між населеними пунктами Підполоззя та Жденієво.
Наразі селище Жденієво, села Збини, Щербовець, Пашковиця, Буковець, Перехресний, Чечірний та Розтока залишаються без автомобільного сполучення.
"Спільно з представниками органів влади поліція опрацьовує варіанти організації об'їзду та відновлення транспортного сполучення", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з мосту Патона в Києві сиплеться каміння у воду.