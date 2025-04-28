ілюстративне фото: ДСНС України у Житомирській області

Смертельна пожежа сталася вчора, 27 квітня, в Житомирі. Внаслідок загоряння сухої трави та очерету загинув місцевий житель

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Виявилося, що на відкритій території горіла суха рослинність на площі 1,5 га. Через суху та вітряну погоду існувала загроза поширення полум’я на приватні домоволодіння.

"Під час гасіння рятувальники виявили тіло 60-річного чоловіка без ознак життя", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, 18 квітня на Київщині через пожежі сухої трави загинули люди.