На Закарпатті знайшли зниклу 2-річну дитину
У Рахівському районі Закарпатської області рятувальники знайшли зниклу дитину 2023 року народження
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Дитину знайшли у вівторок, 24 червня, о 05:42 у селі Розтоки Рахівського району.
Малюка рятувальники виявили за допомогою сучасної техніки. Загалом до пошуково-рятувальної операції залучалися 124 особи, шість одиниць техніки, дві службові собаки і три БПЛА, а також 44 рятувальники, шість одиниць техніки і два БПЛА ДСНС.
Нагадаємо, на Закарпатті батьки посадили на ланцюг і спалили 10-річну дитину.
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