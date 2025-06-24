На Закарпатті знайшли зниклу 2-річну дитину

фото: ДСНС

У Рахівському районі Закарпатської області рятувальники знайшли зниклу дитину 2023 року народження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Дитину знайшли у вівторок, 24 червня, о 05:42 у селі Розтоки Рахівського району.

Малюка рятувальники виявили за допомогою сучасної техніки. Загалом до пошуково-рятувальної операції залучалися 124 особи, шість одиниць техніки, дві службові собаки і три БПЛА, а також 44 рятувальники, шість одиниць техніки і два БПЛА ДСНС.

Нагадаємо, на Закарпатті батьки посадили на ланцюг і спалили 10-річну дитину.