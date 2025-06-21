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21 червня 2025, 18:41

На Закарпатті вперше застосували 3D-протези для військового з подвійною ампутацією

21 червня 2025, 18:41
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фото: Закарпатська Обласна Клінічна Лікарня
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У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака вперше в регіоні встановили протези обох нижніх кінцівок, надруковані на 3D-принтері

Про це розповіли фахівці медзакладу, передає RegioNews.

Зазначається, що протези встановили військовому з Вінницької області, якому після поранення, отриманому в Куп’янську в лютому 2025 року, ампутували обидві ноги.

Протезування відбулося у співпраці з фахівцями Центру протезно-ортопедичної допомоги та клінічних інновацій медичного коледжу Бейлор (США).

Американські лікарі провели дводенне навчання для українських колег. Військовий наразі проходить реабілітацію та адаптується до нових протезів.

"У реабілітаційному відділенні Закарпатської обласної лікарі я вже другий тиждень і повністю всім задоволений. Протези отримав на минулому тижні. Потрохи звикаю, зі мною займається команда лікарів, які знають свою справу", – зазначив військовослужбовець.

З появою новітнього апарату у медзакладі протезували вже близько 20 військових та цивільних.

Нагадаємо, в Славутичі Київської області відкрився безбар'єрний реабілітаційний модуль для людей, які постраждали внаслідок війни.

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