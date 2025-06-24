На Закарпатье нашли пропавшего 2-летнего ребенка

фото: ГСЧС

В Раховском районе Закарпатской области спасатели нашли пропавшего ребенка 2023 года рождения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Ребёнка нашли во вторник, 24 июня, в 05:42 в селе Розтоки Раховского района.

Малыша спасатели обнаружили с помощью современной техники. Всего в поисково-спасательной операции привлекались 124 человека, шесть единиц техники, две служебные собаки и три БПЛА, а также 44 спасателя, шесть единиц техники и два БПЛА ГСЧС.

Напомним, в Закарпатье родители посадили на цепь и сожгли 10-летнего ребенка.