На Закарпатті правоохоронці вилучили контрафактні замінники тютюну та суміші для кальяну на 1,3 млн грн
Бюро економічної безпеки на Закарпатті вилучило понад 5 тис. одиниць замінників тютюну та сумішей для кальяну
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.
Під час досудового розслідування було проведено низку обшуків в Ужгороді та Мукачеві в приватних будинках, де зберігалася підакцизна продукція, та в магазинах за місцями її реалізації.
"В результаті вилучено патчі, ароматичні добавки, суміші для кальяну, ароматизатори, картриджі, рідини для сигарет, складники, компоненти", - йдеться у повідомленні.
Загалом було вилучено понад 5 тис. одиниць тютюнової продукції. Їх орієнтовна вартість становить майже 1,3 млн грн.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники виявили 1380 пачок сигарет в автобусі міжнародного сполучення.
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