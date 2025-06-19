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19 червня 2025, 12:34

На Закарпатті правоохоронці вилучили контрафактні замінники тютюну та суміші для кальяну на 1,3 млн грн

19 червня 2025, 12:34
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фото: Бюро економічної безпеки
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Бюро економічної безпеки на Закарпатті вилучило понад 5 тис. одиниць замінників тютюну та сумішей для кальяну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Під час досудового розслідування було проведено низку обшуків в Ужгороді та Мукачеві в приватних будинках, де зберігалася підакцизна продукція, та в магазинах за місцями її реалізації.

"В результаті вилучено патчі, ароматичні добавки, суміші для кальяну, ароматизатори, картриджі, рідини для сигарет, складники, компоненти", - йдеться у повідомленні.

Загалом було вилучено понад 5 тис. одиниць тютюнової продукції. Їх орієнтовна вартість становить майже 1,3 млн грн.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники виявили 1380 пачок сигарет в автобусі міжнародного сполучення.

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