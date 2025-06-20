На Закарпатті правоохоронці вилучили електронні сигарети та рідини на 1,5 млн грн

фото: Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили місцевих жителів, які налагодили продаж незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин до них. Реалізація товарів здійснювалась під прикриттям легальної діяльності, через мережу магазинів в Ужгороді.

В результаті обшуків було виявлено та вилучено незаконно виготовлені електронні сигарети, рідини до них та інші складники.

Орієнтовна вартість вилученого становить 1,5 млн грн.

Нагадаємо, через кордон на Закарпатті намагалися провезти 4000 пачок контрафактних сигарет.