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21 травня 2025, 03:15

На Закарпатті батьки посадили на ланцюг і спалили 10-річну дитину: як їх покарав суд

21 травня 2025, 03:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У селі Серне Закарпатської області подружжя катувало, а потім спалило свого 10-річного сина. За жорстоке вбивство горе-батьки отримали по дев'ять років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Новини Закарпаття".

Як встановило слідство, трагедія сталася 13 травня 2024 року. 31-річна мати й 35-річний батько, перебуваючи напідпитку, вирішили покарати дитину за нібито крадіжку телефона та грошей.

Спочатку чоловік прив’язав хлопчика металевим ланцюгом за шию до стовпа й зафіксував його замком, ключ від якого віддав матері. Згодом дитину звільнили, але після катування не закінчилися.

Мати під час "виховної розмови" облила хлопчика горючою рідиною з пластикової пляшки. За її словами, вона не знала, що це був бензин. У цей момент поруч перебував її співмешканець, який курив сигарету. Через кілька хвилин тіло дитини спалахнуло.

Батьки намагалися загасити полум’я самостійно, але не звернулися по медичну допомогу одразу. Лише через кілька годин вони викликали "швидку". Дитина отримала 80% опіків тіла й у такому стані потрапила до реанімаційного відділення КНП "Обласна дитяча лікарня". Через кілька днів хлопчик помер.

Під час судового процесу мати частково визнала провину — у дозволі прив’язати сина до стовпа та у зволіканні з викликом лікарів. Водночас вона стверджувала, що не підозрювала про небезпеку рідини, якою облила дитину.

Суд визнав обох батьків винними за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та частиною 1 статті 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

15 травня 2025 року обом обвинуваченим призначили по дев'ять років позбавлення волі. Підсудні ще можуть оскаржити вирок у Закарпатському апеляційному суді протягом місяця.

Водночас на суді сусіди та родичі повідомили, що хлопчик тривалий час зазнавав домашнього насильства. Про випадки знущань знали й місцеві соціальні служби. Після трагедії у родини вилучили ще одну дитину.

Нагадаємо, на Буковині жінка садила свого 10-річного сина на ланцюг, щоб той не бешкетував. Тепер її судитимуть за катування сина.

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