Інцидент на Закарпатті: батько накинувся з ножем на сина

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Правоохоронці Мукачівщини затримали раніше судимого чоловіка, який завдав ножового поранення своєму сину

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 26 травня у селі Лохово на Мукачівщині.

Поліцейські встановили, що під час конфлікту 43-річний чоловік під час сварки зі своїм 22-річним сином завдав йому ножового поранення у груди.

Постраждалого госпіталізували до лікарні, де він отримує необхідну медичну допомогу.

Зловмисника, який уже неодноразово мав судимості, затримали на місці події. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінці загрожує довічне ув'язнення за смерть чотирирічного сина.