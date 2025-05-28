Пограбував сусіда: в Києві чоловік розбив вікно авто і вкрав понад 100 тис. грн

фото: Національна поліція

Дільничні офіцери поліції у Києві оперативно затримали чоловіка, який викрав із автомобіля підприємця понад 100 тисяч гривень

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисником виявився 33-річний сусід потерпілого, який раніше вже мав проблеми із законом.

Інцидент стався біля будинку підприємця. Чоловік розбив вікно Lexus і викрав гаманець із великою сумою грошей.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині двоє чоловіків увірвались до знайомого били по голові ногами і руками та пограбували його.