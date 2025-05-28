У Тернополі підліток стріляв у дівчину з пневматичної зброї

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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Хлопець, образившись на дівчат за насмішки, вирішив одній із них "помститися". Підліток взяв у товариша пневматичний пістолет "Макарова" і тричі вистрілив з нього у 17-річну дівчину. Лікарі констатували у неї ушкодження стегна та передпліччя.

Поліцейські встановили хулігана – це 16-річний житель Підволочиського району, який навчається в одному з коледжів Тернополя. У скоєному підліток зізнався.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Поліцейські з'ясовують місцеперебування власника пістолета, а також коли, де та в кого він його придбав.

Нагадаємо, раніше у Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки.