У Тернополі підліток стріляв у дівчину з пневматичної зброї
Інцидент трапився у Тернополі 26 травня на закинутому страйкбольному майданчику
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Хлопець, образившись на дівчат за насмішки, вирішив одній із них "помститися". Підліток взяв у товариша пневматичний пістолет "Макарова" і тричі вистрілив з нього у 17-річну дівчину. Лікарі констатували у неї ушкодження стегна та передпліччя.
Поліцейські встановили хулігана – це 16-річний житель Підволочиського району, який навчається в одному з коледжів Тернополя. У скоєному підліток зізнався.
За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.
Поліцейські з'ясовують місцеперебування власника пістолета, а також коли, де та в кого він його придбав.
Нагадаємо, раніше у Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки.