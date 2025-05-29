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29 травня 2025, 00:40

На Тернопільщині жінці загрожує довічне за смерть чотирирічного сина

29 травня 2025, 00:40
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фото: pixabay
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Трагедія трапилася ще у червні 2024 року. Жінці загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Про смерть сина – інваліда з дитинства, в поліцію повідомила сама матір. Вона розповіла, що залишила дитину без нагляду та їжі на кілька днів, а коли повернулася, хлопчик був уже мертвий.

Судмедексперт встановив, що причина смерті дитини – механічна асфіксія. Чотирирічний хлопчик кілька днів нічого не їв, оскільки в шлунку та кишківнику були відсутні харчові маси та продукти їх травлення.

Таким чином правоохоронці встановили, що смерть дитини настала не лише через злісне невиконання батьківських обов'язків, а й внаслідок умисних дій матері.

Наразі до суду скерували обвинувальний відносно 31-річної жінки. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жінка не доглядала за своїм сином, який народився з патологіями і потребував особливого постійного догляду через важку хворобу.

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