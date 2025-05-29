Инцидент на Закарпатье: отец набросился с ножом на сына

фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 26 мая в селе Лохово Мукачевщины.

Полицейские установили, что во время конфликта 43-летний мужчина во время ссоры со своим 22-летним сыном нанес ему ножевое ранение в грудь.

Пострадавший госпитализирован в больницу, где он получает необходимую медицинскую помощь.

Злоумышленник, который уже неоднократно имел судимости, был задержан на месте происшествия. Его поместили в изолятор временного содержания.

Следователи открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, на Тернопольщине женщине грозит пожизненное заключение за смерть четырехлетнего сына.