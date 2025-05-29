Инцидент на Закарпатье: отец набросился с ножом на сына
Правоохранители Мукачевщины задержали ранее судимого мужчину, который нанес ножевое ранение своему сыну
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 26 мая в селе Лохово Мукачевщины.
Полицейские установили, что во время конфликта 43-летний мужчина во время ссоры со своим 22-летним сыном нанес ему ножевое ранение в грудь.
Пострадавший госпитализирован в больницу, где он получает необходимую медицинскую помощь.
Злоумышленник, который уже неоднократно имел судимости, был задержан на месте происшествия. Его поместили в изолятор временного содержания.
Следователи открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, на Тернопольщине женщине грозит пожизненное заключение за смерть четырехлетнего сына.