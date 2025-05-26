На відомій полонині Закарпаття дозволили будувати вітряки

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Будівництво фундаментів під вітряки на полонині Руна Державна архітектурно-будівельна інспекція не вважає порушенням

Про це йдеться у повідомленні Української природоохоронної групи у Фейсбуці, передає RegioNews.

"Фундамент вітроелектростанції – це самостійна окрема споруда, яка проєктується незалежно від вітроелектростанції - така офіційна позиція Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДІАМ), викладена у відповідь на нашу скаргу щодо будівництва на Полонині-Руна," - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку екоактивісти закликають прокуратуру втрутитися в цю справу для захисту інтересів держави.

Полонина Руна є однією з найвідоміших та найгарніших таких рівнин у Карпатах. Вона також є найбільшою полониною Карпат і простягається майже на 15 км.

Раніше на Закарпатті пройшла перша акція протесту проти будівництва вітряків на відомій полонині.