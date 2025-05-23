16:42  23 травня
У Львові пенсіонер поранив ножем двох сусідів
14:05  23 травня
У Івано-Франківську знайшли мертвим 18-річного хлопця
13:21  23 травня
У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
23 травня 2025, 18:39

На Закарпатті пройшла перша акція протесту проти будівництва вітряків на відомій полонині

23 травня 2025, 18:39
Читайте также на русском языке
фото: Укрінформ
Читайте также
на русском языке

В Ужгороді пройшла перша акція протесту проти будівництва вітряків на полонині Руна - активісти вимагали від Державної екологічної інспекції провести перевірку будівництва

Про це в коментарі Укрінформу повідомила громадська активіста Наталія Вишневська, передає RegioNews.

За її словами, сьогоднішня акція зібрала 25 небайдужих громадян.

"Вона починалася як мій одиночний пікет, до якого згодом долучалися інші люди. Ми зібралися біля Управління Держекоінспекції в Закарпатській області з тим, аби висловити наші вимоги до представників ДЕІ в Закарпатській області провести заходи державного нагляду та контролю щодо порушення закону України про оцінку впливу на довкілля. Це стосується полонини Руна та будівельних робіт, які там проводяться, незважаючи на відсутність висновку ОВД", - повідомила активістка.

Полонина-Руна — гірський масив в Українських Карпатах, у межах Перечинського та (частково) Великоберезнянського районів Закарпатської області. Висота до 1482 м (за іншими джерелами — 1479 м).

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники виявили у мікроавтобусі киянина старовинну ікону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Ужгород протест акції горы
В Ужгороді чоловік після візиту до ТЦК потрапив у реанімацію: з'явилося відео
22 травня 2025, 19:22
На Закарпатті батьки посадили на ланцюг і спалили 10-річну дитину: як їх покарав суд
21 травня 2025, 03:15
Жителька Закарпаття отримала 10 років тюрми за зґвалтування чоловіка
20 травня 2025, 12:39
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
У поліції Києва прокоментували побиття ветерана у відділку і показали відео події
23 травня 2025, 19:59
У київському барбершопі пропонували "послуги для ухилянтів": учасника схеми затримали
23 травня 2025, 19:45
На Вінниччині затримали двох ухилянтів з гідрокостюмами: сподівались доплисти до Молдови
23 травня 2025, 19:07
Мешканець Запоріжжя знайшов унікальний артефакт, якому понад 300 років
23 травня 2025, 18:59
У Дніпрі суддя на смерть збив людину
23 травня 2025, 18:17
Звинувачував Україну в ударі по Охматдиту: в Києві за проросійську пропаганду засудили чоловіка
23 травня 2025, 17:57
Поліцейські допомогли жительці Одещини розшукати безвісти зниклу доньку
23 травня 2025, 17:49
У Києві чоловік змушував дітей торкатися його статевого органу
23 травня 2025, 17:38
Обмін 1000 на 1000: перші 390 українських воїнів повернулись додому - Зеленський
23 травня 2025, 17:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Максим Жорін
Валерій Чалий
Юрій Бутусов
Всі блоги »