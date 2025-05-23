На Закарпатті пройшла перша акція протесту проти будівництва вітряків на відомій полонині

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В Ужгороді пройшла перша акція протесту проти будівництва вітряків на полонині Руна - активісти вимагали від Державної екологічної інспекції провести перевірку будівництва

Про це в коментарі Укрінформу повідомила громадська активіста Наталія Вишневська, передає RegioNews.

За її словами, сьогоднішня акція зібрала 25 небайдужих громадян.

"Вона починалася як мій одиночний пікет, до якого згодом долучалися інші люди. Ми зібралися біля Управління Держекоінспекції в Закарпатській області з тим, аби висловити наші вимоги до представників ДЕІ в Закарпатській області провести заходи державного нагляду та контролю щодо порушення закону України про оцінку впливу на довкілля. Це стосується полонини Руна та будівельних робіт, які там проводяться, незважаючи на відсутність висновку ОВД", - повідомила активістка.

Полонина-Руна — гірський масив в Українських Карпатах, у межах Перечинського та (частково) Великоберезнянського районів Закарпатської області. Висота до 1482 м (за іншими джерелами — 1479 м).

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники виявили у мікроавтобусі киянина старовинну ікону.