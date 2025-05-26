На Закарпатті поліція розслідує самогубство студента: подробиці трагедії

фото: Суспільне Ужгород

У Закарпатській області поліція розслідує обставини загибелі студента. Трагедія трапилася в Ужгороді

Про це Укрінформу повідомили в Головному управлінні Національної поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі студента, зазначивши в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кваліфікацію справи за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) із приміткою "самогубство".

Усі необхідні експертизи проводитимуться саме в межах цієї кваліфікації, підкреслили в поліції.

Правоохоронці також підтвердили, що хлопець залишив передсмертну записку, зміст якої не розголошують, та відео.

За словами журналіста Віталія Глаголи хлопець дуже боявся підвести маму. Їздив додому рідко, бо вдома був постійний крик.

Друзі розповідають, що він мовчав про свої переживання, а мама, мовляв, не слухала, тільки вимагала. І вранці перед НМТ вона сказала: "Не здаси — поїдеш до брата в Чехію на заробітки".

Як відомо, 24 травня в Ужгороді загинув 16-річний студент Академії культури і мистецтв, який вистрибнув з шостого поверху гуртожитку. Він навчався на другому курсі театрального відділення Академії.

Медики намагалися реанімувати хлопця, але врятувати його не вдалося.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня під час атаки на Київ 22-річний хлопець намагався скоїти самогубство в укритті.