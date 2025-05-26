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26 травня 2025, 13:33

На Закарпатті судитимуть лісників, які зрубали дерев на понад 12 млн грн

26 травня 2025, 13:33
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фото: ДБР
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У Закарпатські області завершили досудове розслідування щодо чотирьох учасників організованої групи, яка незаконно зрубала ліс на території Брустурянського лісомисливського господарства. Обвинувальний акт направлено до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Організував оборудку керівник Брустурянського лісгоспу. Він залучив до незаконної діяльності трьох підлеглих – двох майстрів лісу та провідного інженера лісгоспу.

За даними слідства протягом 13 місяців було незаконно зрубано 1369 дерев породи ялина та бук. За результатами проведених експертиз сума завданих збитків довкіллю, спричинених незаконними рубками, становить понад 12 млн грн.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті пройшла перша акція протесту проти будівництва вітряків на відомій полонині.

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