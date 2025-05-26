На Закарпатті тимчасово припиняє роботу один із пунктів пропуску

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Один із пунктів пропуску на кордоні з Словаччиною тимчасово припиняє роботу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Фейсбуці.

За інформацією від словацьких колег, 27 травня цього року з 10.00 до 12.00 (за к.ч.), у зв'язку з проведенням електромонтажних робіт, буде тимчасово призупинено здійснення контрольних операцій у словацькому пункті пропуску "Убля" (з української сторони – пункт пропуску "Малий Березний").

"Просимо подорожніх врахувати вищезазначене при плануванні подорожі та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону (пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецке" - для автомобільного сполучення, пункт пропуску "Малі Селменці – Велке Слеменце" - для пішохідного сполучення)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали прикордонника, який за 2500 доларів погодився переправити чоловіка до ЄС.