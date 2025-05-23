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23 травня 2025, 22:40

У Києві затримали чоловіка, який розкладав "закладки" з наркотиками поблизу дитячих майданчиків

23 травня 2025, 22:40
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Фото: Нацполіція
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У столиці затримали місцевого жителя, який розкладав у місті "закладки". Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали 43-річного киянина, який розкладав "закладки" у центрі столиці. Чоловік у соцмережах знайшов "підробіток", а потім виконував завдання — розкладати заборонені речовини.

У чоловіка знайшли 3 згортки з амфетаміном. Ще 100 він встиг розмістити у дворах, поблизу будинків та дитячих майданчиків. Вдома правоохоронці знайшли в нього ще 80 "закладок" з мефедроном і таблетками метадону.

"Слідчі оголосили правопорушнику про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині поліцейські знайшли наркотики у варенні. Таку "посилку" намагались доставити в слідчий ізолятор.

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