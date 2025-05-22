Солодка контрабанда: на Тернопільщині поліцейські знайшли наркотики у варенні
На Тернопільщині правоохоронці спільно з черговими Чортківської установи виконання покарань №26 перехопили спробу доставки наркотиків у слідчий ізолятор
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 20 травня черговий слідчого ізолятора виявив підозрілі згортки у консервації, а саме – в домашньому варенні.
Посилка адресувалася одному із засуджених, який відбуває покарання за майнові злочини. Заборонену речовину помістили в п'ять поліетиленових мішечків.
Посилку вилучили, її вміст направлено на експертизу.
За фактом відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Миколаївщині наркоторговець ховав психотропи у продуктах.
Раніше у Києві викрили групу злочинців, яка постачала метадон до СІЗО в цукерках та шкарпетках.
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