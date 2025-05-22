Солодка контрабанда: на Тернопільщині поліцейські знайшли наркотики у варенні

фото: Національна поліція

На Тернопільщині правоохоронці спільно з черговими Чортківської установи виконання покарань №26 перехопили спробу доставки наркотиків у слідчий ізолятор

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 20 травня черговий слідчого ізолятора виявив підозрілі згортки у консервації, а саме – в домашньому варенні.

Посилка адресувалася одному із засуджених, який відбуває покарання за майнові злочини. Заборонену речовину помістили в п'ять поліетиленових мішечків.

Посилку вилучили, її вміст направлено на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Миколаївщині наркоторговець ховав психотропи у продуктах.

Раніше у Києві викрили групу злочинців, яка постачала метадон до СІЗО в цукерках та шкарпетках.