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20 травня 2025, 12:39

Жителька Закарпаття отримала 10 років тюрми за зґвалтування чоловіка

20 травня 2025, 12:39
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фото: freepik.com
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Закарпатський апеляційний суд визнав уродженку села Берегівського району винною у зґвалтуванні, що спричинило тяжкі наслідки, і призначив їй 10 років позбавлення волі

Як передає RegioNews, про це йдеться у вироку суду.

Подія сталась навесні 2020 року у помешканні жінки. Під час розпивання алкоголю обвинувачена разом зі спільником спровокували конфлікт з потерпілим, після чого вони побили його і жорстоко зґвалтували.

У 2021 році Берегівський районний суд призначив обвинуваченим відповідно 8,5 та 8 років ув’язнення, однак прокурори подали апеляцію, вимагаючи суворішого покарання для жінки.

"Прокурор вказав на те, судом не дано оцінки тим обставинам, що обвинувачена вчинила злочин в стані алкогольного сп’яніння з особливою жорстокістю, що виразилось у заподіянні потерпілому особливих страждань і завдання тілесних ушкоджень болісно діючим предметом, а також рецидив злочинів", – йдеться у повідомленні.

Дослідивши всі матеріали справи, суд визнав жительку Закарпаття винною у зґвалтуванні, що спричинило тяжкі наслідки, і призначив їй 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловіку загрожує 8 років за жорстоке вбивство собаки.

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