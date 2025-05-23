16:42  23 мая
Во Львове пенсионер ранил ножом двух соседей
14:05  23 мая
В Ивано-Франковске нашли мертвым 18-летнего парня
13:21  23 мая
В Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки
UA | RU
UA | RU
23 мая 2025, 18:39

В Закарпатье прошла первая акция протеста против строительства ветряков на известной горной долине

23 мая 2025, 18:39
Читайте також українською мовою
фото: Укринформ
Читайте також
українською мовою

В Ужгороде прошла первая акция протеста против строительства ветряков на горной долине Руна - активисты требовали от Государственной экологической инспекции провести проверку строительства

Об этом в комментарии Укринформу сообщила общественная активиста Наталья Вишневская, передает RegioNews.

По ее словам, сегодняшняя акция собрала 25 небезразличных граждан.

"Она начиналась как мой одиночный пикет, к которому впоследствии приобщались другие люди. Мы собрались возле Управления Госэкоинспекции в Закарпатской области с тем, чтобы высказать наши требования к представителям ГЭИ в Закарпатской области провести мероприятия государственного надзора и контроля нарушения закона об оценке влияния на окружающую среду. Это касается горной долины Руна и строительных работ, которые там проводятся, несмотря на отсутствие вывода ОВД", - сообщила активистка.

Полонина-Руна - горный массив в Украинских Карпатах, в пределах Перечинского и (частично) Великоберезнянского районов Закарпатской области. Высота до 1482 м (по другим источникам - 1479 м).

Напомним, в Закарпатье пограничники обнаружили в микроавтобусе киевлянина старинную икону.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Ужгород протест акции горы
В Ужгороде мужчина после визита в ТЦК попал в реанимацию: появилось видео
22 мая 2025, 19:22
На Закарпатье родители посадили на цепь и сожгли 10-летнего ребенка: как их наказал суд
21 мая 2025, 03:15
Жительница Закарпатья получила 10 лет тюрьмы за изнасилование мужчины
20 мая 2025, 12:39
Все новости »
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
В Днепре судья насмерть сбил человека
23 мая 2025, 18:17
Обвинял Украину в ударе по Охматдету: в Киеве за пророссийскую пропаганду осудили мужчину
23 мая 2025, 17:57
Полицейские помогли жительнице Одесской области разыскать без вести пропавшую дочь
23 мая 2025, 17:49
В Киеве мужчина заставлял детей касаться его полового органа
23 мая 2025, 17:38
Обмен 1000 на 1000: первые 390 украинских воинов вернулись домой - Зеленский
23 мая 2025, 17:27
В Донецкой области пограничники разоблачили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
23 мая 2025, 17:09
Во Львове пенсионер ранил ножом двух соседей
23 мая 2025, 16:42
Полтора года играла роль переселенки: в Харьковской области разоблачили женщину, которая обворовала государство
23 мая 2025, 16:35
Эксперты устанавливают причину масштабного пожара в Тернополе
23 мая 2025, 16:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Максим Жорин
Валерий Чалый
Юрий Бутусов
Все блоги »