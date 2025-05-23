В Закарпатье прошла первая акция протеста против строительства ветряков на известной горной долине

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В Ужгороде прошла первая акция протеста против строительства ветряков на горной долине Руна - активисты требовали от Государственной экологической инспекции провести проверку строительства

Об этом в комментарии Укринформу сообщила общественная активиста Наталья Вишневская, передает RegioNews.

По ее словам, сегодняшняя акция собрала 25 небезразличных граждан.

"Она начиналась как мой одиночный пикет, к которому впоследствии приобщались другие люди. Мы собрались возле Управления Госэкоинспекции в Закарпатской области с тем, чтобы высказать наши требования к представителям ГЭИ в Закарпатской области провести мероприятия государственного надзора и контроля нарушения закона об оценке влияния на окружающую среду. Это касается горной долины Руна и строительных работ, которые там проводятся, несмотря на отсутствие вывода ОВД", - сообщила активистка.

Полонина-Руна - горный массив в Украинских Карпатах, в пределах Перечинского и (частично) Великоберезнянского районов Закарпатской области. Высота до 1482 м (по другим источникам - 1479 м).

Напомним, в Закарпатье пограничники обнаружили в микроавтобусе киевлянина старинную икону.