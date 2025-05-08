На Закарпатті прикордонники виявили у мікроавтобусі киянина старовинну ікону

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У пункті пропуску «Ужгород» військовослужбовці Чопського загону завадили спробі незаконного переміщення через державний кордон старовинної ікони, яка може становити історичну або культурну цінність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час огляду мікроавтобуса "Mercedes" чеської реєстрації, яким до Словаччини прямував 68-річний житель Києва, прикордонники знайшли предмет старовини.

"Дерев'яна ікона "Божа Матір Володимирська" знаходилася у салоні автомобіля серед речей чоловіка. Вона була засклена та обрамлена сучасною рамкою", - йдеться у повідомленні.

Наразі ікону вилучено встановленим порядком співробітниками митниці. Її художню та історичну цінність визначать експерти.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали громадянина Вірменії, який за 13 000 доларів намагався переправити в Угорщину харків’янина.