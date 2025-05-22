скріншот із відео

Після відвідування Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки житель Ужгорода опинився в лікарні з травмою голови. Йому раптово стало зле і він впав на підлогу. Наразі чоловік перебуває у важкому стані

Про це повідомив Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, передає RegioNews.

Зазначається, що громадянин перебував на території Ужгородського РТЦК та СП з метою уточнення військово-облікових даних та встановлення його придатності до військової служби.

"Під час перебування в приміщенні центру, як зафіксовано на відео з камер спостереження, чоловіку раптово стало зле. Він впав на підлогу та зазнав травми голови", — повідомили військові.

На місце інциденту негайно викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Після надання допомоги чоловік самостійно вийшов із приміщення у супроводі лікарів. Його доставили до медичного закладу.

"Зазначаємо, що жодного фізичного чи психологічного тиску з боку представників РТЦК та СП до вказаного громадянина не застосовувалося. Усі дії здійснювалися виключно в межах чинного законодавства та регламентованих процедур", — наголосили в Закарпатському ОТЦК та СП.

Нагадаємо, днями у Львові ветеран Національної гвардії України заявив про напад працівників ТЦК. За словами чоловіка, його затягнули в бус і били.