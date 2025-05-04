На Закарпатті біля відомої гори виявили тіло людини
В Закарпатській області під час патрулювання прикордонники виявив тіло людини неподалік від державного кордону
Про це повідомляє RegioNews посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
"Сьогодні, близько 16:00, під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Ділове" Мукачівського прикордонного загону виявив неподалік від державного кордону тіло людини", - йдеться у повідомленні.
Тіло загиблого перебувало біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський.
На місце події прикордонники одразу викликали співробітників поліції та ДСНС.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали трьох порушників, які намагались вночі втекти до Румунії.
На Закарпатті підлітки жорстоко вбили собаку та зняли це на відеоВсі новини »
02 травня 2025, 10:56На Закарпатті затримали ділків, які за $25 тисяч переправляли чоловіків до Угорщини
02 травня 2025, 03:26На Закарпатті автівка Audi врізалась в паркан будинку: загинув водій
30 квітня 2025, 18:53
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
Росіяни вдарили по Донеччині, 6 людей поранені
04 травня 2025, 19:52На Харківщині внаслідок російської атаки знищене депо і відділення Нової пошти
04 травня 2025, 16:59У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
04 травня 2025, 15:55У Харківській області внаслідок російських обстрілів виникли масштабні лісові пожежі
04 травня 2025, 15:39З прифронтових громад Донецької області евакуювали ще майже 100 людей
04 травня 2025, 14:59Росіяни нанесли удар по Сумщині: є загиблий і поранені
04 травня 2025, 13:58У Львівській області через негоду знеструмлені десятки населених пунктів
04 травня 2025, 12:59На Харківщині за добу внаслідок атак ворога одна людина загинула, ще четверо - поранені
04 травня 2025, 12:29Українські морські дрони збили обидва російські винищувачі Су-30
04 травня 2025, 11:52
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Всі блоги »