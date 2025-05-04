На Закарпатті біля відомої гори виявили тіло людини

фото: ДПСУ

В Закарпатській області під час патрулювання прикордонники виявив тіло людини неподалік від державного кордону

Про це повідомляє RegioNews посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

"Сьогодні, близько 16:00, під час патрулювання прикордонний наряд відділу "Ділове" Мукачівського прикордонного загону виявив неподалік від державного кордону тіло людини", - йдеться у повідомленні.

Тіло загиблого перебувало біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський.

На місце події прикордонники одразу викликали співробітників поліції та ДСНС.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали трьох порушників, які намагались вночі втекти до Румунії.