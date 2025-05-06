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06 травня 2025, 11:33

На Закарпатті прикордонники затримали зловмисника, який за 11 000 доларів намагався переправити в Угорщину двох чоловіків

06 травня 2025, 11:33
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фото: ДПСУ
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Прикордонники по гарячих слідах затримали зловмисника, який спробував переправити в Угорщину двох військовозобов’язаних чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники відділення "Горонглаб" Мукачівського загону затримали двох порушників кордону за 500 метрів до державного кордону. Затримані жителі Хмельниччини та Харківщини розповіли, що скористалися послугами переправника - жителя Закарпаття, який пообіцяв провести їх в Угорщину поза пунктами пропуску. За його послуги правопорушники мали заплатити 11 тисяч доларів.

Оперативники встановили особу організатора незаконного переправлення та затримали його. У нього виявили 4 мобільних телефони, стартовий пістолет Retay та 29 набоїв до нього.

Переправнику вже повідомили про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст.332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), тоді як "туристам" доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали ділків, які за $25 тисяч переправляли чоловіків до Угорщини.

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