12:55  07 травня
У Львові фургон вилетів на тротуар і переїхав пішохода
12:48  07 травня
На Тернопільщині жінка обікрала власницю магазину
12:19  07 травня
Пік позаду: медики фіксують спад захворюваності на грип та ГРВІ
UA | RU
UA | RU
07 травня 2025, 21:06

McDonald’s відкрив ресторан на Закарпатті

07 травня 2025, 21:06
Читайте также на русском языке
фото: McDonald’s
Читайте также
на русском языке

Всесвітньо відома компанія McDonald's відкрила у Мукачеві перший ресторан, який став шостим проєктом у співпраці з автозаправними станціями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Mukachevo.net.

Протягом місяця компанія відкрила одразу два ресторани в Закарпатській області – в Ужгороді та у Мукачеві.

Ресторан у Мукачеві — це одноповерхова будівля площею майже 500 кв м. У залі передбачено 126 посадкових місць, ще 132 — на літній терасі.

Станом на травень 2025 року в Україні працюють 112 ресторанів McDonald’s.

Нагадаємо, в Ужгороді оштрафували McDonald’s через табличку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
McDonald’s Закарпаття Мукачево ресторан
На Закарпатті прикордонники затримали громадянина Вірменії, який за 13 000 доларів намагався переправити в Угорщину харків’янина
07 травня 2025, 17:59
На Закарпатті прикордонники затримали зловмисника, який за 11 000 доларів намагався переправити в Угорщину двох чоловіків
06 травня 2025, 11:33
На Закарпатті чоловіку загрожує 8 років за жорстоке вбивство собаки
05 травня 2025, 08:49
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
У Нікополі сталась смертельна ДТП з підлітками: неповнолітній водій загинув
07 травня 2025, 21:55
На Волині засудили волонтера, який "допомагав" ухилянтам тікати за кордон
07 травня 2025, 21:37
На Хмельниччині судили винуватців смертельної ДТП з мотоциклом
07 травня 2025, 21:20
Синоптики попередили про погоду на четвер, 8 травня
07 травня 2025, 20:42
В Україні контролюватимуть оголошення про вакансії: подробиці
07 травня 2025, 20:35
На Рівненщині чоловіка засудили за "потрійну" крадіжку
07 травня 2025, 20:17
Скільки дітей залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині
07 травня 2025, 19:59
За хабар поліцейському жителю Тернопільщини загрожує до 4 років позбавлення волі
07 травня 2025, 19:21
У Львові неповнолітні дівчата побили хлопчика і зняли все на відео
07 травня 2025, 19:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »