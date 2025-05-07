McDonald’s відкрив ресторан на Закарпатті

фото: McDonald’s

Всесвітньо відома компанія McDonald's відкрила у Мукачеві перший ресторан, який став шостим проєктом у співпраці з автозаправними станціями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Mukachevo.net.

Протягом місяця компанія відкрила одразу два ресторани в Закарпатській області – в Ужгороді та у Мукачеві.

Ресторан у Мукачеві — це одноповерхова будівля площею майже 500 кв м. У залі передбачено 126 посадкових місць, ще 132 — на літній терасі.

Станом на травень 2025 року в Україні працюють 112 ресторанів McDonald’s.

Нагадаємо, в Ужгороді оштрафували McDonald’s через табличку.