На Закарпатті прикордонники затримали громадянина Вірменії, який за 13 000 доларів намагався переправити в Угорщину харків’янина

фото: ДПСУ

Прикордонники викрили громадянина Вірменії, який спробував Тисою переправити в Угорщину жителя Харкова

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Організував незаконну оборудку 40-річний громадянин Вірменії. Іноземець пообіцяв переправити харків’янина через кордон за 13 000 доларів США. За вказівкою переправника чоловік повинен був перепливати Тису, але обох затримали прикордонники.

Наразі іноземцю вже оголошено про підозру за ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. У разі доведення вини підозрюваного у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі до 9 років.

Жителю Харкова загрожує лише штраф.

Як повідомлялось, в Закарпатській області прикордонники затримали зловмисника, який за 11 000 доларів намагався переправити в Угорщину двох чоловіків.