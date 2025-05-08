На Закарпатье пограничники обнаружили в микроавтобусе киевлянина старинную икону

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В пункте пропуска «Ужгород» военнослужащие Чопского отряда помешали попытке незаконного перемещения через государственную границу старинной иконы, которая может представлять историческую или культурную ценность.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Во время осмотра микроавтобуса "Mercedes" чешской регистрации, которым в Словакию направлялся 68-летний житель Киева, пограничники обнаружили предмет старины.

"Деревянная икона "Божая Матерь Владимирская" находилась в салоне автомобиля среди вещей мужчины. Она была застеклена и обрамлена современной рамкой", - говорится в сообщении.

В настоящее время икона изъята установленным порядком сотрудниками таможни. Ее художественную и историческую ценность определят эксперты.

Напомним, в Закарпатье пограничники задержали гражданина Армении, который за 13 000 долларов пытался переправить в Венгрию харьковчанина.