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05 травня 2025, 08:49

На Закарпатті чоловіку загрожує 8 років за жорстоке вбивство собаки

05 травня 2025, 08:49
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фото: скриншот із відео
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На Закарпатті, в селі Березово Хустського району, 43-річному місцевому жителю повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік металевим кілком смертельно травмував сусідського собаку, який потрапив у пастку й не міг вибратися.

Шокуюче відео інциденту з'явилося у соцмережах 30 квітня. У ході розслідування з'ясувалося, що напад відбувся у присутності двох неповнолітніх племінників зловмисника.

Слідчі, спільно з окружною прокуратурою, повідомили чоловіку про підозру – жорстоке поводження з твариною, вчинене з особливою жорстокістю та в присутності малолітніх.

За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, цей інцидент минулого тижня набув широкого розголосу. На записі чути, як підлітки сміються та обговорюють, коли і як бити тварину. Журналістка Марина Алдон звернулася до правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що поліція в столиці розслідують жорстоке поводження з твариною. Киянин показував у Telegram, як він катує кошеня.

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собака підлітки Закарпаття чоловік жорстоке поводження з тваринами
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