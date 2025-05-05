На Закарпатті чоловіку загрожує 8 років за жорстоке вбивство собаки

фото: скриншот із відео

На Закарпатті, в селі Березово Хустського району, 43-річному місцевому жителю повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік металевим кілком смертельно травмував сусідського собаку, який потрапив у пастку й не міг вибратися.

Шокуюче відео інциденту з'явилося у соцмережах 30 квітня. У ході розслідування з'ясувалося, що напад відбувся у присутності двох неповнолітніх племінників зловмисника.

Слідчі, спільно з окружною прокуратурою, повідомили чоловіку про підозру – жорстоке поводження з твариною, вчинене з особливою жорстокістю та в присутності малолітніх.

За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, цей інцидент минулого тижня набув широкого розголосу. На записі чути, як підлітки сміються та обговорюють, коли і як бити тварину. Журналістка Марина Алдон звернулася до правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що поліція в столиці розслідують жорстоке поводження з твариною. Киянин показував у Telegram, як він катує кошеня.