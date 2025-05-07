McDonald's открыл ресторан на Закарпатье
Всемирно известная компания McDonald's открыла в Мукачево первый ресторан, ставший шестым проектом в сотрудничестве с автозаправочными станциями
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.
В течение месяца компания открыла сразу два ресторана в Закарпатской области – в Ужгороде и Мукачево.
Ресторан в Мукачево – это одноэтажное здание площадью почти 500 кв м. В зале предусмотрено 126 посадочных мест, еще 132 – на летней террасе.
По состоянию на май 2025 года в Украине работают 112 ресторанов McDonald's.
Напомним, в Ужгороде оштрафовали McDonald's из-за таблички.
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