McDonald's открыл ресторан на Закарпатье

фото: McDonald’s

Всемирно известная компания McDonald's открыла в Мукачево первый ресторан, ставший шестым проектом в сотрудничестве с автозаправочными станциями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.

В течение месяца компания открыла сразу два ресторана в Закарпатской области – в Ужгороде и Мукачево.

Ресторан в Мукачево – это одноэтажное здание площадью почти 500 кв м. В зале предусмотрено 126 посадочных мест, еще 132 – на летней террасе.

По состоянию на май 2025 года в Украине работают 112 ресторанов McDonald's.

Напомним, в Ужгороде оштрафовали McDonald's из-за таблички.