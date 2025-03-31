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31 березня 2025, 21:30

На Закарпатті водій спеціально збив поліцейську

31 березня 2025, 21:30
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Фото: Нацполіція
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На Закарпатті правоохоронці зупинили водія для перевірки документів. Проте в результаті він збив поліцейську

Про це повідомляє Поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 29 березня на Тячівщині. Правоохоронці зупинили для перевірки "BMW". Водій зупинився, але виявилось, що документів на право керування авто в нього не було. Правоохоронці почали складати акти про адміністративну відповідальність. Проте раптом водій розпочав рух і умисно здійснив наїзд на поліцейську. Після цього водій втік.

Поліцейську госпіталізували до лікарні з переломом ноги та забоєм грудної клітини. Зловмисником виявився 26-річний житель села Грушово. Для затримання зловмисника на території області було введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення", яка тривала усю ніч.

Водію за скоєне загрожує до 15 років ув’язнення, або ж довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що в лютому в Києві водійка автомобіля Smart, одягнута у військову форму заблокувала в’їзд до розподільчого центру Дарницького району. Правоохоронці виїхали за адресою, щоб розібратися в ситуації. Виявилось, що жінка до війська не має жодного відношення. Тому правоохоронці попросили її відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту. Проте вона почала агресивно поводитися, а в результаті - здійснила наїзд на працівника поліції.

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