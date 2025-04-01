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01 квітня 2025, 02:15

На Прикарпатті врятували туристку, яка травмувалася в горах

01 квітня 2025, 02:15
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фото: ДСНС України в Івано-Франківській області
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Під час мандрівки на туристичному маршруті "Вовчинецькі гори" травмувалася жителька Київщини. Жінці знадобилася допомога рятувальників

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Інцидент трапився ввечері 30 березня поблизу села Вовчинець Івано-Франківського району. Туристка 1976 року народження травмувала ногу та вже не могла самостійно рухатись.

Гірські рятувальники Івано-Франківська надали потерпілій першу домедичну допомогу та транспортували мандрівницю до автомобіля "швидкої".

Нагадаємо, днями на Закарпатті прикордонники врятували львів’янина, який ледь не потонув у Тисі під час спроби незаконно перетнути кордон.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті турист 10 днів блукав горами без їжі.

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