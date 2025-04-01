Фото: ORF

В Австрії сталась смертельна аварія з автобусом. Відомо, що серед пасажирів були громадяни України

Про це повідомляє ORF, передає RegioNews.

Аварія сталась 1 квітня у Нижній Австрії. Там автобус врізався у вантажівку. Відомо, що в автобусі знаходились громадяни України. Повідомляється про четверо загиблих та кілька тяжкопоранених пасажирів.

У Червоному Хресті повідомили про шість постраждалих, четверо з яких у важкому стані. Представник поліції Йохан Баумшлагер зазначив, що вантажівка, ймовірно, виїжджала з місця паркування, коли в неї врізався мікроавтобус.

Чи є українці саме серед постраждалих - наразі не уточнюється.

Нагадаємо, раніше на Буковині легковик вилетів в кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП 55-річний водій та його 14-річний син загинули на місці.