На Закарпатье легковушка вылетела в кювет и перевернулась: пассажирку зажало в авто
Автопроисшествие случилось сегодня утром, 1 апреля, в поселке Воловец Мукачевского района. Чрезвычайники спасли потерпевшую
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области, информирует RegioNews.
По имеющимся данным, около 07:55 автомобиль Skoda Superb двигался по улице Карпатской, вылетел с дороги и опрокинулся.
Водитель легковушки самостоятельно выбрался из него, а пассажирку на заднем сиденье зажали изуродованные конструкции авто. Чрезвычайники деблокировали женщину 1968 года рождения. Медики госпитализировали пострадавшую в Воловецкую центральную больницу.
"В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии", - говорится в сообщении.
Напомним, в Закарпатье водитель BMW специально сбил полицейскую во время проверки документов и скрылся.