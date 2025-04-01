На Закарпатье легковушка вылетела в кювет и перевернулась: пассажирку зажало в авто

фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Автопроисшествие случилось сегодня утром, 1 апреля, в поселке Воловец Мукачевского района. Чрезвычайники спасли потерпевшую

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области, информирует RegioNews.

По имеющимся данным, около 07:55 автомобиль Skoda Superb двигался по улице Карпатской, вылетел с дороги и опрокинулся.

Водитель легковушки самостоятельно выбрался из него, а пассажирку на заднем сиденье зажали изуродованные конструкции авто. Чрезвычайники деблокировали женщину 1968 года рождения. Медики госпитализировали пострадавшую в Воловецкую центральную больницу.

"В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье водитель BMW специально сбил полицейскую во время проверки документов и скрылся.