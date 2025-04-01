18:10  01 апреля
Эксначальник Ровенского ТЦК, целовавшийся в кабинете с коллегами, работает в ТЦК на Закарпатье
11:42  01 апреля
Большинство украинцев считают, что США устали от Украины
10:50  01 апреля
В Винницкой области будут судить должностное лицо ТЦК и ее сообщника, избивших военнообязанного
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2025, 22:05

На Закарпатье легковушка вылетела в кювет и перевернулась: пассажирку зажало в авто

01 апреля 2025, 22:05
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области
Читайте також
українською мовою

Автопроисшествие случилось сегодня утром, 1 апреля, в поселке Воловец Мукачевского района. Чрезвычайники спасли потерпевшую

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Закарпатской области, информирует RegioNews.

По имеющимся данным, около 07:55 автомобиль Skoda Superb двигался по улице Карпатской, вылетел с дороги и опрокинулся.

Водитель легковушки самостоятельно выбрался из него, а пассажирку на заднем сиденье зажали изуродованные конструкции авто. Чрезвычайники деблокировали женщину 1968 года рождения. Медики госпитализировали пострадавшую в Воловецкую центральную больницу.

"В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье водитель BMW специально сбил полицейскую во время проверки документов и скрылся.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
госпитализация ДТП Закарпатье спасатели ГСЧС авария травмы
На Ровенщине мотоциклист влетел в блокпост: 23-летний парень с переломом черепа в реанимации
01 апреля 2025, 15:10
Смертельное ДТП в Австрии: в автобусе были украинцы
01 апреля 2025, 14:13
На Прикарпатье спасли туристку, которая травмировалась в горах
01 апреля 2025, 02:15
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
В Запорожье юрист "торговал" фейковыми документами для ухилянцев
01 апреля 2025, 21:25
Российский беспилотник атаковал Херсон: ранена женщина
01 апреля 2025, 21:00
В Бельгии отменили показ пророссийского фильма после обращения Украины
01 апреля 2025, 20:37
Под Киевом взорвался электросамокат: что известно
01 апреля 2025, 20:30
Подозрение оккупантам: россияне похитили ветерана АТО прямо из его дома
01 апреля 2025, 20:22
Россияне ударили из миномета по селу на Херсонщине: погиб мужчина
01 апреля 2025, 20:10
Депортировали из Польши: задержан пророссийский политолог, распространявший фейки об Украине
01 апреля 2025, 19:55
На Буковине мужчина украл деньги, которые были для лечения тяжелобольного ребенка
01 апреля 2025, 19:45
Россияне атаковали Никополь из артиллерии: ранены 3 гражданских, среди них - ребенок
01 апреля 2025, 19:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »