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25 березня 2025, 12:51

Будівельники привласнили майже 4 млн грн під час ремонту на аеродромі "Ужгород"

25 березня 2025, 12:51
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фото: Національна поліція
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Приватна компанія робила капітальний ремонт аеродрому на Закарпатті і шляхом внесенням недостовірних відомостей до офіційних документів заволоділа бюджетними коштами

Про це повідомили у Національній поліції України, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що ремонтні роботи підрядник проводив у 2021 році вартістю понад 43 млн грн. До документів працівники компанії внесли фіктивні дані про обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів – вони були значно завищені. Згодом підписані керівником документи для отримання коштів відправили до облради.

Різниця між профінансованими та виконаними роботами становила 3,8 млн грн.

Керівникові підрядної організації оголосили підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Горе-керівнику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть лісників, які незаконно зрубали дерев на понад 12 млн гривень.

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