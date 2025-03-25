На Закарпатті прикордонники затримали трьох чоловіків, які заплатили по 3500 доларів щоб утекти до Угорщини
Поблизу Угорщини прикордонники затримали трьох чоловік, які намагалися незаконно перетнути кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.
"Двох жителів Київщини та одного жителя Вінниччини зупинили поблизу кордону з Угорщиною прикордонники відділу "Лужанка" Мукачівського загону. Потрапити в сусідню країну порушники намагались поза пунктами пропуску. Зловмисників затримали", - йдеться у повідомленні.
Чоловіки розповіли прикордонникам, що за допомогою у нелегальному виїзді за кордон вони звернулися до переправників, яким заплатили по 3500 доларів США.
Осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон, доставили у прикордонний підрозділ. Їм загрожує штраф.
Нагадаємо, на Закарпатті оголосили снiголавинну небезпеку.
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