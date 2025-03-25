На Закарпатті прикордонники затримали трьох чоловіків, які заплатили по 3500 доларів щоб утекти до Угорщини

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

"Двох жителів Київщини та одного жителя Вінниччини зупинили поблизу кордону з Угорщиною прикордонники відділу "Лужанка" Мукачівського загону. Потрапити в сусідню країну порушники намагались поза пунктами пропуску. Зловмисників затримали", - йдеться у повідомленні.

Чоловіки розповіли прикордонникам, що за допомогою у нелегальному виїзді за кордон вони звернулися до переправників, яким заплатили по 3500 доларів США.

Осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон, доставили у прикордонний підрозділ. Їм загрожує штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті оголосили снiголавинну небезпеку.