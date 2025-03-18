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18 березня 2025, 12:46

На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон за підробленими документами

18 березня 2025, 12:46
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фото: ДПСУ
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На Закарпатті затримали переправника, які організовував військовозобов’язаному чоловіку перетин кордону у незаконний спосіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням сайт ДПСУ.

У пункті пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною міжвідомча група зупинила мікроавтобус "Mercedes" української реєстрації, яким пособник переправника перевозив "клієнта" за фіктивно виданими документами. Останній прямував як супроводжуючий особу з інвалідністю.

Організатора схеми затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" і ч.3 ст.369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Нагадаємо, в Закарпатській області правоохоронці викрили угруповання, яке за 6000 доларів переправляло осіб через кордон.

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