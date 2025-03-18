На Закарпатті судитимуть лісників, які незаконно зрубали дерев на понад 12 млн гривень

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Національної поліції повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи, яка незаконно зрубала ліс на території Закарпатської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Організував оборудку керівник Брустурянського лісгоспу. Він залучив до незаконної діяльності трьох підлеглих – двох майстрів лісу та провідного інженера лісгоспу.

Провідний інженер в порушення вимог виписав лісорубний квиток, який в подальшому видав для проведення рубок.

За рік було незаконно зрубано 1369 дерев породи ялина та бук. За результатами проведених експертиз сума завданих збитків довкіллю, спричинених незаконною рубкою, становить понад 12 млн грн.

Усім учасникам оборудки повідомлено про підозру у незаконній рубці лісу шляхом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон за підробленими документами.