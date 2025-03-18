11:03  18 березня
У лікарні помер 12-річний хлопчик, якого вразило струмом на даху електрички
08:59  18 березня
Наловив риби та раків на 900 тис. грн: на Київщині затримали браконьєра
10:43  18 березня
На Житомирщині сварка між подружжям закінчилася смертю чоловіка
UA | RU
UA | RU
18 березня 2025, 13:59

На Закарпатті судитимуть лісників, які незаконно зрубали дерев на понад 12 млн гривень

18 березня 2025, 13:59
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Національної поліції повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи, яка незаконно зрубала ліс на території Закарпатської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Організував оборудку керівник Брустурянського лісгоспу. Він залучив до незаконної діяльності трьох підлеглих – двох майстрів лісу та провідного інженера лісгоспу.

Провідний інженер в порушення вимог виписав лісорубний квиток, який в подальшому видав для проведення рубок.

За рік було незаконно зрубано 1369 дерев породи ялина та бук. За результатами проведених експертиз сума завданих збитків довкіллю, спричинених незаконною рубкою, становить понад 12 млн грн.

Усім учасникам оборудки повідомлено про підозру у незаконній рубці лісу шляхом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон за підробленими документами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР вирубка дерев Закарпаття ліс
Намагався підкупити прикордонника, аби виїхати до ЄС: на Закарпатті затримали чоловіка
18 березня 2025, 12:30
На Закарпатті правоохоронці викрили угруповання, яке за 6000 доларів переправляло осіб через кордон
18 березня 2025, 11:24
На Закарпатті судитимуть організатора незаконного переправлення осіб через кордон
14 березня 2025, 16:20
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Стрілянина в ТРЦ у Білій Церкві: поранено людину
18 березня 2025, 14:27
Гра зі смертю: з початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу
18 березня 2025, 13:52
У Києві під час тривог громадський транспорт працюватиме по-новому
18 березня 2025, 13:31
Путін висунув Трампу нову умову для припинення вогню в Україні
18 березня 2025, 13:22
У Києві судитимуть торгівців зброєю та вибухівкою: що їм загрожує
18 березня 2025, 12:53
На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон за підробленими документами
18 березня 2025, 12:46
Українці розповіли про своє ставлення до нинішньої влади
18 березня 2025, 12:31
Намагався підкупити прикордонника, аби виїхати до ЄС: на Закарпатті затримали чоловіка
18 березня 2025, 12:30
Махінація з водійськими правами: на Київщині затримали адміністратора сервісного центру
18 березня 2025, 11:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Мустафа Найєм
Ігор Луценко
Юрій Луценко
Всі блоги »